Es ist oft die Rede davon, dass Technologie keine Jobs vernichte, sondern nur verschiebe, und das trifft im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch auf künstliche Intelligenz zu. Aber diese Verschiebung bedeutet in Zeiten von KI für die Betroffenen oft, dass ihre wichtigsten Fähigkeiten weniger wert werden. Natürlich ist KI für den Fachkräftemangel ein Segen, weil hinter diesem Mangel oft ein anderer Mechanismus steht: Wir brauchen jemanden mit Fähigkeit X; die Person einzustellen, lohnt sich aber nur, wenn sie maximal Y verdient. Mit künstlicher Intelligenz aber bekommt man plötzlich hohe Qualität zum Preis einer Arbeitskraft, die die Arbeit selbst nicht beherrschen muss, sondern nur eine Maschine verwaltet. Oder hundert Maschinen verwaltet.

Wir stehen vor einer KI-Revolution, mindestens so groß wie die Industrialisierung, und sie wird in den nächsten fünf Jahren Leute betreffen, die heute nicht einmal davon albträumen, durch Maschinen ersetzt zu werden. Oder eben: in schlechter bezahlte Jobs verschoben zu werden. Das ist der vielleicht größte Unterschied zu allen bisherigen Automatisierungen durch Technologie: Bisher waren von Automatisierung vor allem Leute in Fabriken und Werkstätten betroffen, also Arbeiter. Diesmal sind die Leute in den Büros betroffen, die mit Abitur und Studium, mit Karriereplan und Assistenz, mit Anzug und Kostüm.

Wo also bleibt der KI-Aufschrei? Wo bleibt die große KI-Debatte? Wo bleibt der KI-Aufruhr? Oder sind Ampeln wirklich blau?