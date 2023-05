Elon Musk unterschreibt erst einen offenen Brief, dass die KI-Entwicklung von sogenannten großen Sprachmodellen mindestens für sechs Monate eingestellt werden sollte – um Tage später ein eigenes großes Sprachmodell anzukündigen, samt KI-Labor, was sich in dem Kontext nicht besonders vertrauenerweckend anhört. Geoffrey Hinton steigt bei Google aus, um besser vor KI warnen zu können – in den vierzig Jahren zuvor hat der »Godfather of AI« wie kaum ein anderer versucht, die Macht von KI zu mehren. Sam Altman erschafft mit ChatGPT das bekannteste und bisher machtvollste KI-Instrument, und schreibt den obigen Satz, samt einer globalen Interview-Tour, auf der er teilweise kokettiert: Hallo Politik, reguliert KI auf jeden Fall, aber bitte exakt richtig, denn entweder wird sonst die Menschheit ausgelöscht oder wir ziehen uns aus Europa zurück.