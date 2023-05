Die Polizeiaktion sorgte für Aufsehen: Im Januar durchsuchten Polizisten die Redaktion des linksalternativen Radios Dreyeckland in Freiburg, stellten in den Privaträumen zweier Mitarbeiter Datenträger sicher. Die Begründung der Staatsanwaltschaft: In einem Online-Artikel vom Sommer 2022 war ein Link auf die Website der 2017 verbotenen und aufgelösten Gruppierung »linksunten.indymedia« gesetzt worden. Dass eine so weitreichende Maßnahme allein mit einem Link begründet wurde, rief Bürgerrechtler auf den Plan.