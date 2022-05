Ab Anfang Dezember 2021 sollte vieles besser werden für Verbraucherinnen und Verbraucher, deren Internet langsamer ist, als es Anbieter wie die Deutsche Telekom, Vodafone oder Telefónica im Vertrag versprechen. Doch knapp ein halbes Jahr nachdem die neue Regelung im Telekommunikationsgesetz (TKG) in Kraft getreten ist, beklagen Verbraucherschützer, dass bei der Umsetzung noch »erheblicher Verbesserungsbedarf« bestehe. So steht es in einer am Dienstag publizierten Untersuchung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) .