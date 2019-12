Medienbericht Nur fünf deutsche Städte sind komplett mit 4G-Mobilfunk versorgt

Nur fünf deutsche Städte sind vollständig mit dem schnellen Mobilfunkstandard 4G, auch bekannt als LTE, abgedeckt, berichtet "Die Welt" und beruft sich auf eine Untersuchung des Mess- und Beratungsunternehmens Umlaut. Demnach kommen die Netzbetreiber in Dortmund, Offenbach am Main, Erlangen, Frankenthal und Ludwigshafen auf eine Komplettversorgung. In diesen Städten seien 100 Prozent der Haushalte und die komplette Fläche versorgt.

Für die Analyse sammelte Umlaut anonymisierte Daten von Mobilfunknutzern, die automatisch von Apps erfasst werden. Dazu gehören beispielsweise Informationen über Signalqualität, Netzbetreiber, Positionsbestimmung und Übertragungsgeschwindigkeiten. Insgesamt wurden mehr als zwei Milliarden Stichproben aus der Zeit von April bis September ausgewertet.

Brandenburg Schlusslicht

Unter den Bundesländern liegen die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin an der Spitze. Im Gegensatz zu den genannten Städten liegt ihre Abdeckung jedoch nicht bei 100 Prozent, sondern zwischen 99,3 und 99,8 Prozent.

Es folgen die Flächenländer Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Saarland und Hessen landen auf den Plätzen neun bis 13. Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Brandenburg bilden das Schlusslicht.

Auch andere Untersuchungen zeigen, dass im 4G-Netz noch immer große Lücken klaffen. Besonders entlang von ICE-Strecken und Bundesautobahnen ist die Versorgung oft schlecht, zeigten Messungen im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. (Mehr dazu lesen Sie hier.) Dabei hatten sich die Anbieter zu einer lückenlosen Abdeckung verpflichtet.

Bislang sind die Strafen für Anbieter, die solche Auflagen nicht erfüllen, allerdings mit bis zu 100.000 Euro gering. Eine geplante Novelle des Telekommunikationsgesetzes sieht aber empfindliche Strafen vor - von einer Million Euro bis zu zwei Prozent des Weltjahresumsatzes.