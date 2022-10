IP-Adressen können zu Tätern führen

Aus Sicht des Ministers nun ist Eile geboten. Marco Buschmann sagte: »Wegen rechtlicher Unsicherheiten konnten die Ermittler die bisherige Vorratsdatenspeicherung über viele Jahre gar nicht anwenden. Sie benötigen nun endlich ein Instrument, auf das sie sich in ihrer Arbeit auch verlassen können.«

»Hierdurch wird ein ausgewogener Ausgleich zwischen dem Interesse an einer effektiven Strafverfolgung und dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger am Schutz ihrer personenbezogenen Daten und der Vertraulichkeit ihrer Kommunikation geschaffen«, heißt es in dem Entwurf. Im Bundesinnenministerium und einigen Landesregierungen ist man allerdings nach wie vor der Auffassung, dass die »Quick Freeze«-Methode nicht ausreicht, vor allem, wenn es um die Aufklärung von sexuellem Missbrauch an Kindern geht. Denn beim Verkauf, Tausch oder Erwerb von Darstellungen solcher Verbrechen ist die IP-Adresse oft die einzige Spur.