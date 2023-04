Das Geschäft lohnt sich. Von ihren Neukunden verlangen die vermeintlichen Investmentanbieter häufig eine Einzahlung von 250 Euro. Kommt das Geld bei den Betreibern an, wird eine hohe Erfolgsprämie für die Werber fällig, hat Goldbeck in seinen Ermittlungen erfahren. »Die kann bei neuen Kunden – je nach Nationalität – 600 oder sogar 1200 Euro betragen«, sagt der Oberstaatsanwalt. Diese sogenannten Affiliate-Prämien für erfolgreiche Kundenvermittlungen gibt es auch im legalen Bereich, allerdings selten in der Höhe.

»Ein neues Opfer ist für die Betreiber der Callcenter also zunächst ein Verlustgeschäft«, erklärt Goldbeck. Doch es bleibt meist nicht bei den 250 Euro, die Betrüger überreden ihre Opfer, immer größere Beträge in die vermeintlich sichere Geldmaschine zu stecken. Wenn sie Strafanzeige stellen, haben sie oft Beträge im fünf- oder sechsstelligen Bereich an die Betrüger überwiesen. Manchmal schaffen es Täter sogar, einzelnen Opfern Millionenbeträge abzuluchsen.

Pro Jahr beträgt der Schaden im deutschsprachigen Raum mehr als eine Milliarde Euro, schätzt Goldbeck. Die Dunkelziffer sei hoch, weil nicht alle Opfer Anzeige erstatten. Die Federal Trade Commission meldet für das Jahr 2022 in den USA sogar Verluste von 3,8 Milliarden US-Dollar durch betrügerische Investmentanbieter.

Versteckt in Millionen Anzeigenmotiven

Den Tätern kommt das sogenannte Programmatic Advertising zupass. Durch Werbenetzwerke wie die von Google werden tagtäglich Millionen verschiedener Anzeigenmotive geschleust. Welche Anzeige bei welchem Nutzer erscheint, wird erst während des Ladevorgangs auf der Basis mehr oder weniger ausgiebiger Nutzerprofile bestimmt.

Um automatische Filter gegen Betrugsanzeigen zu umgehen, nutzen die Täter Methoden wie das »Cloaking«: So wird zunächst eine harmlose und seriös erscheinende Werbung eingereicht. Sobald die Anzeige auf den Websites erscheint, tauschen die Täter das Werbemittel und die verlinkte Website aus. Das Ergebnis: Ohne dass die Betreiber davon wissen, landen plötzlich die betrügerischen Anzeigen auf zahlreichen Websites. Besonders redaktionelle Webseiten scheinen das Ziel dieser Tätergruppe zu sein.