Das Unternehmen, das als einer der führenden Dentalversicherer in den USA gilt, wurde demnach bereits am 26. Februar gehackt, bemerkte den Vorfall aber erst am 6. März. Den Tätern sei es in der Zeit gelungen, interne Informationen aufzurufen und zu kopieren, teilte MCNA mit. Man entschuldige sich bei den Versicherten für die Datenpanne und habe eine kostenfreie Hotline für Betroffene eingerichtet, hieß es weiter.