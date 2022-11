»Wir glauben, dass die Verantwortlichen für die Straftat in Russland sind«, so der Polizeisprecher. »Unsere Informationen deuten auf eine lose miteinander verbundene Gruppe von Cyberkriminellen hin.« Offenbar arbeite diese Gruppe ähnlich wie ein Wirtschaftsunternehmen mit »Geschäftspartnern« in anderen Ländern zusammen.

Die Hacker wollten 9,7 Millionen Dollar

Nach Angaben von Medibank hatten die Hacker am Mittwoch damit begonnen, sensible Daten ihrer rund 9,7 Millionen Versicherten ins sogenannte Darknet zu stellen, also in einen mit herkömmlichen Browsern nicht erreichbaren Teil des Internets. Neben Namen, Geburtsdaten, Adressen und Passnummern von Betroffenen veröffentlichten die Kriminellen auch Informationen zu deren medizinischen Befunden und Therapien. Angeblich wählten sie zunächst vor allem Versicherte aus, die wegen Drogen- und Alkoholmissbrauchs, ansteckender Geschlechtskrankheiten oder Abtreibungen in Behandlung waren.