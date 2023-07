Meta will die Entscheidung zunächst analysieren. Datenschutzaktivisten wie Max Schrems und seine Organisation Noyb begrüßen die deutlichen Worte aus Luxemburg: »Uns ist kein anderes Unternehmen bekannt, das versucht hat, die DSGVO auf so arrogante Art und Weise zu ignorieren«, erklärt Schrems in einem ersten Statement. Auch die EU-Abgeordnete Alexandra Geese von der Fraktion der Grünen zeigt sich erfreut: »Das Urteil bestätigt, dass die Praktiken, mit denen Facebook bisher sensible Daten für das eigene Werbegeschäft genutzt hat, illegal sind.«