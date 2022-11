Die DPC steht regelmäßig in der Kritik, weil sie zu zaghaft oder zu langsam gegen Datenschutzvorfälle der großen Internet-Konzerne vorgehe, die in Irland häufig Niederlassungen unterhalten. Allein in den vergangenen 14 Monaten musste Meta allerdings 17 Millionen Euro, die Meta-Tochter WhatsApp 225 Millionen Euro und die ebenfalls zu Meta gehörende App Instagram 405 Millionen Euro wegen Verstößen gegen Datenschutzregeln zahlen. Zusammen mit der heute verkündeten Entscheidung summieren sich die Strafzahlung für Meta damit auf über 900 Millionen Euro.