Datenschutzverstöße bei Facebook und Instagram Meta soll 390 Millionen Euro Bußgeld bezahlen

Die irische Datenschutzbehörde hat gegen den Social-Media-Konzern Meta erneut Bußgelder verhängt, diesmal in Höhe von insgesamt 390 Millionen Euro. In dem Verfahren ging es darum, dass der Konzern von den Nutzerinnen und Nutzern seiner Plattformen Facebook und Instagram mittels seiner Geschäftsbedingungen die Einwilligung verlangte, persönliche Daten zu Werbezwecken nutzen zu können. Doch dieses Vorgehen war nicht mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vereinbar, wie die zuständige Behörde am Mittwoch bekannt gab.