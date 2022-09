Zahlreiche europäische Telekomunternehmen fordern eine Beteiligung der Internet-Konzerne an den Netzkosten. US-Technologiefirmen wie Alphabets Google, der Facebook-Konzern Meta und Netflix seien für mehr als die Hälfte des Internetverkehrs verantwortlich und sollten einen Teil der Kosten für die Modernisierung der Infrastruktur tragen, teilten die 16 europäischen Telekombetreiber in einer gemeinsamen Erklärung am Montag mit. Zu den Unterzeichnern gehören die Deutsche Telekom, Orange aus Frankreich, Telefónica und Vodafone.