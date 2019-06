Kongress von Netzwerk Recherche im Livestream Wie schütze ich meinen Informanten - und mich selbst?

"Abenteuer Recherche": Schon das Motto der Jahreskonferenz lässt erahnen, was Journalismus in diesen Tagen bedeutet. Einerseits gibt es wahnsinnig viel zu entdecken, neue Kanäle zu bespielen und Formate zu erfinden. Über online verfügbare Quellen sind Informationen zugänglich, deren Recherche früher kaum möglich gewesen wäre. Zugleich lauern hinter vielen Ecken Fälschungen und Vorwürfe, manchmal sogar gezielte Angriffe. Wie Journalisten damit umgehen können, ist eines von vielen Themen der Jahreskonferenz von Netzwerk Recherche.

In mehr als 100 Sessions diskutieren die Teilnehmer am Freitag und Samstag über die Zukunft der Branche und aktuelle Herausforderungen. Dabei geht es etwa um Glaubwürdigkeit, den Umgang mit Fehlern und Kritik, neue Formate und Finanzierungsmodelle. In Workshops zeigen Experten, welche Informationen sich durch eine geschickte Online-Recherche finden lassen und wie Journalisten und Journalistinnen sich vor sogenannten Doxing-Angriffen schützen können.

Der SPIEGEL ist Medienpartner der Veranstaltung und zeigt viele Panels im Livestream. Sowohl die Podiumsdiskussionen im Raum K1 als auch die Expertengespräche im Raum R3 können Sie auf diese Weise verfolgen. Hier stellen wir eine Auswahl an Themen vor, die Sie zur angegebenen Zeit im Livestream anschauen können. Das vollständige Programm finden Sie hier.

Podiumsdiskussionen im große Saal K1

Freitag, 11.00 bis 12.00 Uhr: Inszenierte Realitäten - Dichtung und Wahrheit im Journalismus. Mit Annette Ramelsberger (SZ), Barbara Junge (taz), Claudius Seidl (FAZ), Jan Philipp Reemtsma (Publizist) und Volker Lilienthal (Universität Hamburg)

Freitag, 12.15 bis 13.15 Uhr: Mit Transparenz zur Glaubwürdigkeit - Unser Umgang mit Fehlern und Kritik. Mit Stefan Niggemeier (Übermedien), Georg Mascolo (SZ/NDR/WDR), Cordula Meyer (Der SPIEGEL), Kai Gniffke (NDR), Anne Fromm (taz) und Susanne Stichler (NDR).

Freitag, 15.30 bis 16.30 Uhr: Relotius und wir - Wie groß ist die Verunsicherung? Mit Steffen Klusmann (Der SPIEGEL), Anja Reschke (NDR), Andreas Wolfers (Henri-Nannen-Schule), Bettina Gaus (taz) und Gabi Bauer (NDR).

Freitag, 17.30 bis 18.30 Uhr: Der Spiegel: Wenn eine Redaktion durchleuchtet wird. Mit Brigitte Fehrle (Journalistin), Stefan Niggemeier (Übermedien), Volker Lilienthal (Universität Hamburg) und Susanne Stichler (NDR).

Samstag, 10.45 bis 11.45 Uhr: Abenteuer Recherche - Neue Player, neue Formen, neue Inhalte. Mit Julia Stein (NDR), Oliver Schröm (Correctiv), Daniel Drepper (BuzzFeed), Oliver Schmetz (Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten) und Domenica Berger (NDR).

Samstag, 14.00 bis 15.00 Uhr: "Neue Medienmacht" YouTube? Partner oder Konkurrenten? Mit Tilo Jung (Jung & Naiv), Stephan Lamby (ECO Media TV), Hanne Bohmhammel (Deutschland3000), Stefan Schulz (Autor) und Susanne Stichler (NDR).

