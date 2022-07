Zu der Trägheit des europäischen Mutterschiffs kommt die mangelnde Digital-Affinität der deutschen Gesetzgeber hinzu. Zwar haben Bundesregierung und Bundestag mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und dem neuen Kündigungsbutton schon einige Regeln vorweggenommen. Doch wer nun in Deutschland für die Durchsetzung der neuen EU-Gesetze sorgen soll, muss erst ausverhandelt werden.

Sogar die Landesmedienanstalten haben bereits ihren Hut in den Ring geworfen. Haben Sie Erfolg, wird die Ausgestaltung des Internets von morgen nicht nur in Brüssel, Berlin und Bonn, sondern zusätzlich an Schreibtischen in Stuttgart, Düsseldorf und Erfurt entschieden. Move fast and break things? Nicht bei uns, wir sind Europäer.