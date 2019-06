Notruf Ausfall des Telefonnetzes - Niederländischer Notruf stundenlang nicht erreichbar

Nach einem Ausfall des Telefonnetzes in den Niederlanden laufen Ermittlungen zu den Ursachen. Die Probleme begannen am Montagnachmittag mit dem Ausfall des Telefonnetzes beim Anbieter KPN, die das Mobilfunk- und das Festnetz betrafen, und die sich dann auf weitere Anbieter ausbreiteten. Erst nach knapp vier Stunden waren die Probleme behoben.

Auch die zentrale Notrufnummer 112 und die Polizeinummer 0900-8844 für weniger dringende Anfragen waren von dem Netzausfall betroffen - Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr waren so stundenlang nicht zu erreichen.

Justizminister Ferd Grapperhaus bestellte das Management von KPN am Dienstag zum Gespräch in sein Ministerium. Es müsse geklärt werden, wie es zu dem Blackout kommen konnte, schrieb Grapperhaus auf Twitter.

De storing van KPN is voorbij. 112 en 0900-8844 zijn weer bereikbaar. Ik ben alle agenten, brandweer- en ambulancemedewerkers dankbaar dat zij direct de straat op zijn gegaan. Nu goed en zorgvuldig uitzoeken hoe deze storing heeft kunnen ontstaan. — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) 24. Juni 2019

Medienberichten zufolge sollte auch der Anti-Terror-Koordinator des Landes an dem Treffen teilnehmen. KPN hatte allerdings versichert, man gehe nicht von einem Hackerangriff aus. Wie genau es zu der Störung kam, konnte das Unternehmen zunächst aber nicht sagen. Unklar ist zudem, warum auch alle Notsysteme versagten.

Wegen der Kommunikationsprobleme wurden am Montagabend Polizisten und Krankenwagen auf die Straßen geschickt, um Präsenz zu zeigen, parallel wurden Informationen über soziale Netzwerke verbreitet. Bürger wurden auch aufgerufen, in Notfällen direkt zur Polizeiwache oder Feuerwehr zu gehen. Bei Gesundheitsproblemen sollten sie direkt selbst in ein Krankenhaus fahren. Bisher ist unbekannt, ob der Ausfall der Notrufnummer Menschenleben in Gefahr gebracht hat.

In keinem Zusammenhang mit dem Vorfall von Montag soll übrigens ein Wechsel an der Spitze bei KPN stehen: Am Dienstag gab der niederländische Konzern bekannt, dass sein Chef Maximo Ibarra zurücktritt. Ibarra werde seinen Posten Ende September aus "dringenden familiären Gründen" abgeben, hieß es. Maximo Ibarra selbst erklärte: "Ich bedauere den Zeitpunkt, aber familiäre Gründe ließen mir keine Wahl."