Die bundesweite Corona-Warnung in der Warn-App Nina ist am Freitag aufgehoben worden. »Entwarnung: Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit«, hieß es in der App als Überschrift. Und weiter hieß es im Text: »Dies ist die Entwarnung zur Warnung ›Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit‹ vom 07.04.2022«. Diese Warnung sei aufgehoben. Nutzer der App dürften sich die Frage gestellt haben, ob Corona nun offiziell nicht mehr als Gefahr eingestuft wird (mehr Informationen über die App finden Sie unter diesem Link ).