Flatrate-Handytarife bei O2 Telefónica schmeißt Vielsurfer raus

»Unlimited« ist nicht grenzenlos

Er ist kein Einzelfall: Einem Bericht des Branchenportals »Teltarif« zufolge hat Telefónica 3200 O2-Nutzern mitgeteilt, dass ihre Handyverträge zum Ende der Mindestlaufzeit beendet werden. Betroffen sind Nutzer der sogenannten Unlimited-Tarife, die unbegrenztes Datenvolumen für Smartphones und Tablets im Mobilfunknetz versprechen. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Schritt. Mobilfunkanbieter wollen Kunden meist halten.

Nicht so Telefónica – das Unternehmen will Vielsurfer so schnell wie möglich loswerden. Auf Anfrage des SPIEGEL teilt der Konzern mit: »In unserer Branche kommt es immer wieder vor, dass Mobilfunkverträge innerhalb der bestehenden Kündigungsfristen durch den Anbieter gekündigt werden«, sagt ein Sprecher. »Angesichts unserer fast 43 Millionen Mobilfunkkunden sprechen wir von sehr wenigen Kündigungen im niedrigen vierstelligen Bereich pro Jahr.« Das Unternehmen bekräftigt, dass bei allen Betroffenen die Vertragslaufzeit eingehalten worden sei.