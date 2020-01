Österreich Regierung meldet Cyberattacke auf Außenministerium

Unbekannte haben laut österreichischen Regierungsangaben die IT-Systeme des dortigen Außenministeriums angegriffen. Die Attacke sei schwerwiegend, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Außen- und Innenministerium.

Zu Art und Ablauf des Cyberangriffs oder konkreten Folgen der Attacke wurde zunächst kaum etwas publik gemacht. Außenamtssprecher Peter Guschelbauer sagte, die Internetseite des Ministeriums sei nicht betroffen, sondern die internen Computersysteme.

"Aufgrund der Schwere und der Art des Angriffs kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen gezielten Angriff eines staatlichen Akteurs handelt", teilten die Ministerien mit. Es seien umgehend technische Gegenmaßnahmen eingeleitet worden.

Der Angriff begann den Angaben zufolge am Samstag gegen 23 Uhr und war am Sonntag noch im Gange. Die Ministerien verwiesen darauf, dass in der Vergangenheit andere europäische Staaten zum Ziel ähnlicher Angriffe geworden seien.

In Deutschland war Anfang 2018 bekannt geworden, dass das Regierungsnetz des Bundes Ziel eines Hackerangriffs war. Hacker hatten monatelang das interne Netz der Verfassungsorgane und oberen Bundesbehörden durchkämmt. Medienberichten zufolge steckte hinter dem Angriff auf das speziell gesicherte Datennetz eine Hackergruppe, die im Auftrag der russischen Regierung agiert haben soll.

Ende 2018 wurden außerdem im Zuge eines Datendiebstahls die Daten Hunderter deutscher Politiker und Prominenter im Internet veröffentlicht.