Der Brief wurde vom gemeinnützigen Future of Life Institut herausgegeben und wurde mittlerweile von mehr als 1000 Personen unterzeichnet. Die Verfasser äußern die Sorge, dass die derzeitige Entwicklung aus dem Ruder läuft. »Leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sein werden«, heißt es in dem Schreiben . Die Entwickler von KI-Systemen befänden sich derzeit in einem Wettrennen um immer neue Ankündigungen, das »außer Kontrolle« geraten sei.