Zwar beharren die Anbieter darauf, dass ihre Dienste nicht unbedingt die Wahrheit wiedergeben, gleichzeitig gewinnen KI-Modelle etwa durch die Integration in Microsofts Suchmaschine Bing an Bedeutung. Die scheinbare Eloquenz der Chatbots führt menschliche Anwender häufig in die Irre, selbst Profis können nicht immer zwischen Fakt und Fiktion unterscheiden. Im Juni wurden etwa zwei Anwälte in New York zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie ChatGPT-Behauptungen ungeprüft in Schriftsätze einfließen ließen.