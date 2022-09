Wenn sich die Portale weiter weigern ein Jugendschutzsystem zu installieren, könnten sie von den Behörden in bei deutschen Zugangsprovidern gesperrt werden. Die Landesmedienanstalt NRW hatte bereits eine solche Sperre gegen das Portal xHamster durchgesetzt, die allerdings kaum Effekt hatte: Der Anbieter aktivierte kurzerhand eine andere Domain, um die Sperre bei deutschen Providern zu umgehen.

Bewegung nach jahrelangem Stillstand

Nach Informationen des SPIEGEL kommt inzwischen aber neue Bewegung in den Rechtsstreit. So wollen die Behörden in Zypern künftig den Jugendschutz selbst regeln, was die Zuständigkeit der deutschen Behörden infrage stellen würde. Parallel hat sich im Juli ein Vertreter des Portals xHamster mit Behördenvertretern in Nordrhein-Westfalen getroffen. Vorher bekamen die Behörden nicht mal auf amtliche Schreiben an den offiziellen Firmensitz eine Antwort.