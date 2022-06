In einem öffentlichen Appell an die Bundespolitik setzt sich eine Gruppe von 22 renommierten IT-Sicherheitsforscherinnen und -forschern dafür ein, Lösegeldzahlungen nach Angriffen mit sogenannter Ransomware, also Erpressersoftware, zu unterbinden. Erpressungstrojaner seien in den vergangenen Jahren zu einer ernsthaften und dauerhaften Bedrohung für die deutsche und europäische Wirtschaft herangewachsen, heißt es in dem Schreiben, das die Wissenschaftler auf der Programmiererplattform Github veröffentlicht haben .