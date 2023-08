Fünf mutmaßliche Betreiberinnen und Betreiber einer längst verbotenen linksradikalen Internetplattform sollen diese weiter aufrechterhalten haben. Nun haben Ermittler am Mittwoch ihre Wohnungen in Freiburg durchsucht. Die Beschuldigten – vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 32 und 47 Jahren – stehen im Verdacht, weiter für die Plattform »Linksunten.indymedia« tätig gewesen zu sein. So sollen sie das komplette Archiv der vom Bundesinnenministerium schon im August 2017 verbotenen Organisation im Internet wieder veröffentlicht und damit zugänglich gemacht haben. Das teilten das Landeskriminalamt Stuttgart und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Mittwoch mit.