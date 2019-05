Netzkonferenz re:publica Steinmeier fordert sachlichere Debatte im Internet

Frank-Walter Steinmeier wünscht sich eine zivilisiertere Debattenkultur im Internet. "Demokratie kann in Zukunft nur gelingen, wenn sie auch digital gelingt", sagte der Bundespräsident am Montagvormittag - passenderweise auf einer Digitalkonferenz. Steinmeier eröffnete mit einer Rede die diesjährige re:publica in der Station in Berlin.

Vor Bloggern, Netzaktivisten, Journalisten und Social-Media-Experten sagte Steinmeier, man müsse sich gemeinsam um die politische Diskussionskultur im Netz kümmern. Er frage sich, warum gerade politische Debatten im Netz so oft dazu neigten, toxisch zu werden, so Steinmeier: "Warum findet der Appell an unsere niedrigsten, nicht an unsere besten Instinkte so viel Gehör?" Es sei wichtig, "Vernunft und Zivilität" zu stützen.

Die großen sozialen Netzwerke und Internetkonzerne forderte der Bundespräsident auf, ihren Teil zur Sicherung der Debattenqualität im Internet beizutragen. "Wer mit einer Plattform einen politischen Diskursraum schafft, der trägt Verantwortung für die Demokratie - ob er es will oder nicht", so Steinmeier.

DPA Netzkonferenz re:publica in der Berliner Station

"Dieses Motto ist ein Weckruf"

Die dreitägige Konferenz hat diesmal das Motto "tl;dr" - das steht im Internet-Slang für "too long; didn't read" (übersetzt: zu lang, habe ich nicht gelesen). Damit sei die re:publica 2019 dem Kleingedruckten gewidmet, erklärten die Veranstalter. "Den Fußnoten. Der Kraft der Recherche, dem Wissen und der Kontroverse. Der Notwendigkeit und Dringlichkeit, die Themen kritisch zu hinterfragen, die polarisieren, uns spalten - oder auch vereinen."

Steinmeier interpretierte das Motto in seiner Eröffnungsrede unter anderem als "Lob des langen Arguments". Er sagte: "Dieses Motto ist ein Weckruf an die politische Debattenkultur - eben nicht nur im Netz, sondern ganz allgemein. Ein notwendiger Weckruf, wie ich finde, gegen den Zeitgeist von Verkürzung und Vereinfachung."

Mit Steinmeier, der nach der Eröffnungsrede noch einen Rundgang über das Gelände machte, kam erstmals ein Bundespräsident auf die re:publica.

Auch Alexander Gerst wird erwartet

Die 13. Ausgabe der Netzkonferenz dreht sich um alle Facetten des Digitalen: Es geht zum Beispiel um künstliche Intelligenz, um Plattformregulierung, um die Urheberrechtsreform und um die Zukunft der Arbeit. Viele Vorträge werden hier im Livestream übertragen.

Am Dienstag wird EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in Berlin erwartet, die sich leidenschaftlich gegen die aus ihrer Sicht bedenklich große Marktmacht der Internetriesen und für offene Märkte einsetzt.

Ein besonderer Schwerpunkt der diesjährigen re:publica und ihrer Nebenveranstaltungen ist das Thema Nachhaltigkeit. Dabei berichten die Sprecher aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Johan Rockström, Direktor des Potsdamer Institute for Climate Impact Research, wird ebenso auf der Bühne stehen, wie Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Auch "Fridays for Future"-Aktivistin Luisa Neubauer wird erwartet.

Ein Highlight zum Abschluss soll der Auftritt von Astronaut Alexander Gerst am Mittwoch werden. Insgesamt umfassen die re:publica und die begleitende Media Convention Berlin (MCB) Hunderte Programmpunkte. Mehr als 10.000 Besucher werden erwartet.