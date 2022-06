Dabei versprach Scholz etwa, die Dauer von Verwaltungsverfahren in Deutschland auf allen staatlichen Ebenen um mindestens die Hälfte zu verkürzen. Der entsprechende gesetzliche Rahmen dafür solle bis Ende des Jahres stehen, so Scholz. Auf eine Nachfrage von Moderatorin Zervakis, ab wann genau Personalausweise online verlängert werden könnten, wollte Scholz keinen konkreten Zeitpunkt nennen. »Das möchte ich nicht so genau sagen, weil ich ja die Abläufe kenne in Deutschland«, so Scholz schmunzelnd.