Veröffentlicht wurde die Botschaft vom Center for AI Safety, Zentrum für KI-Sicherheit, aus San Francisco. Die »New York Times« hatte als Erstes darüber berichtet . Der Zeitung zufolge ist das Statement absichtlich so knapp gehalten, um Fachleute vereinen zu können, die ansonsten verschiedene Ansichten über die konkrete Gefahr durch KI oder geeignete Abwehrmaßnahmen hätten.

Unterschrieben von denen, die KI selbst entwickeln

Bereits Ende März hatten Prominente wie Elon Musk und KI-Spezialisten einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie eine sechsmonatige Pause beim Trainieren neuer KI-Systeme forderten, die das aktuelle OpenAI-Modell GPT-4 noch übertreffen. »Leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sein werden«, hieß es in ihrem Schreiben . Anfang Mai hatte KI-Pionier Geoffrey Hinton mit einer eigenen Warnung nachgelegt , nachdem er seinen langjährigen Arbeitgeber Google verlassen hatte. Auch die Namen anderer Experten, die in den vergangenen Wochen und Monaten in Gastbeiträgen oder Interviews ihre Sorgen vor unkontrollierbarer KI geäußert haben, stehen sowohl unter dem offenen Brief aus dem März als auch unter dem neuen Statement vom Dienstag.