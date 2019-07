Russischer Geheimdienst Massives Datenleck bei FSB-Auftragnehmer

Cyberkriminelle haben sich laut Medienberichten Einblick in interne Unterlagen zu Projekten verschafft, die mit dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB in Verbindung gebracht werden. Möglich wurde das durch ein Datenleck bei einem externen FSB-Auftragnehmer namens SyTech, der in Moskau sitzt. Im Kontext des Vorfalls kursiert die Zahl von 7,5 Terabyte erbeuteten Daten.

In den Unterlagen, die in fremde Hände gelangten, sollen verschiedene Projekte auftauchen, mit denen sich Sytech in den vergangenen Jahren beschäftigt hat. Die meisten Projekte seien für eine Militäreinheit mit der Nummer 71330 durchgeführt wurden, heißt es in einem Bericht von BBC Russia. Experten rechnen diese Einheit dem FSB zu. Ein Projekt soll sich etwa um das Sammeln von Social-Media-Daten auf Plattformen wie Facebook gedreht haben (Codename: Nautilus), bei einem anderen ging es darum, Nutzer des Anonymisierungs-Netzwerks Tor zu demaskieren (Nautilus-S).

Als für den Hack verantwortlich gilt eine Gruppe mit dem Namen 0v1ru$, über deren Arbeit und Ziele bislang wenig bekannt ist. Am 13. Juli soll sie sich nicht nur Zugang zum gesamten SyTech-Netzwerk verschafft und die Daten erbeutet haben, sondern auch die Sytech-Website manipuliert haben.

Auf der Seite sei ein sogenanntes Yoba Face zu sehen gewesen, schreibt "ZDNet", dabei handelt es sich um ein bekanntes Meme. Solche Manipulationen nennt man Defacements: Angreifer verspotten damit ihre Opfer, außerdem wollen sie meistens auf ihren Hack oder den Namen ihrer Gruppe aufmerksam machen.

Die Daten nicht für sich behalten

0v1ru$ hat die Daten mehreren Berichten zufolge mit einer weiteren Hackergruppe namens DigitalRevolution geteilt. DigitalRevolution wiederum ist eine bekanntere Vereinigung, sie war 2018 bereits an Daten eines anderen FSB-Dienstleisters namens Quantum gekommen.

Im Netz werden Teile der SyTech-Daten seit Ende vergangener Woche unter anderem per Twitter verbreitet. BBC Russia hatte nach eigenen Angaben direkten Einblick in Daten zum Unternehmen. In einem Archiv, das die Hacker zur Verfügung stellten, fanden sie demnach Informationen zu mindestens 20 nicht-öffentlichen russischen IT-Projekten. Hinweise auf Staatsgeheimnisse tauchen in den Unterlagen aber nicht auf, heißt es.

Die Nachrichtenseite "Forbes", die von DigitalRevolution ebenfalls Zugang zu den Daten bekam, hält eher das Ausmaß des Datenlecks für bedeutend, weniger seine Inhalte. Am Ende seines Artikels betont "Forbes", dass auch der aktuelle Vorfall zeige, dass Auftragnehmer bei Geheimdiensten weltweit "das schwächste Glied in der Kette" blieben. Dazu verweist die Seite unter anderem auf NSA-Whistleblower Edward Snowden, der selbst für Booz Allen Hamilton tätig gewesen war, einen Auftragnehmer des US-Geheimdienstes.

SyTech hat seine Website nach dem Sicherheitsvorfall vorerst aus dem Netz genommen, erste Medienanfragen zum Thema blieben unbeantwortet.