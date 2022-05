Digitalministertreffen G7-Staaten wollen die Ukraine mit Hardware unterstützen

Die G7-Staaten wollen der Ukraine mit Hardware helfen, damit das Land sich im Krieg gegen Russland besser gegen Cyberangriffe schützen kann. »Dies ist auch ein Krieg im Internet und deswegen muss die Ukraine auch im Internet verteidigt werden«, sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing ( FDP ) am Rande eines Treffens von der G7-Digitalminister in Düsseldorf .

Der Liberale stellte eine G7-Erklärung mit dem Titel »Cyberresilienz digitaler Infrastrukturen angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine« vor. Darin verurteilen die sieben Staaten Moskaus Angriffskrieg »auf das Schärfste«. »Wir erklären uns solidarisch mit dem ukrainischen Volk und sprechen den Opfern der durch die russischen Streitkräfte verübten Gräueltaten unsere tief empfundene Anteilnahme aus«, heißt es in dem G7-Dokument.

Ein weiteres Ergebnis des Treffens: Deutschland und Kanada wollen eine gemeinsame Arbeitsgruppe einrichten, die künftig Hackerattacken analysieren und auswerten soll. Aus diesen Erkenntnissen will man lernen, um beim Thema Internetsicherheit voranzukommen. Auch andere G7-Staaten hätten Zustimmung signalisiert und würden möglicherweise ebenfalls mitmachen, sagte Wissing.

Die Autoren betonen, dass in freien Gesellschaften die digitale Infrastruktur »gegen böswillige Eingriffe und Einflussnahmen autoritärer Regime geschützt werden muss«. Man gratuliere der Ukraine, »dass es ihr gelungen ist, die Kommunikationsnetze unter höchst schwierigen Umständen aufrechtzuerhalten«.

Der deutsche Minister sprach auch davon, wie wichtig eine andere Fehlerkultur sei. »Es darf nicht so sein, dass wenn ein Cyberangriff erfolgt, dass er quasi verschwiegen wird, weil es einem irgendwie unangenehm ist«, sagte Wissing. »Wir müssen bereit sein, die Schwächen offen auszusprechen, die wir erkennen, damit wir Lücken schließen können.« Die Erkenntnis, dass man nur aus Fehlern lernen könne, müsse auch für die Cybersicherheit gelten, sagte er.

Der Industrieverband BDI forderte unterdessen eine engere Zusammenarbeit unter den G7 bei Digitalpolitik und Cybersicherheit. »Der Krieg in der Ukraine ist der Weckruf für eine stärkere digitale Souveränität der G7«, so der BDI-Präsident Siegfried Russwurm in einer Mitteilung. Für die G7-Staaten sei es jetzt wichtig, die strategische Abhängigkeit von autoritären Staaten zu verringern.