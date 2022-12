Die Electronic Frontier Foundation und Dutzende andere Bürgerrechtsorganisationen hatten dem Board in einem offenen Brief geschrieben: »Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass mit Sprengstoff beladene Roboter eine Ausnahme in der übermäßigen Gewaltanwendung durch die Polizei darstellen könnten.« Vielmehr sei es »ein perfektes Beispiel für solche Eskalationsmuster und für die Militarisierung der Polizei, die so viele Menschen in der Stadt besorgt«.

Das SFPD hat 17 Polizeiroboter in ihrem Arsenal, vor allem für die Entschärfung von Sprengsätzen. In Dallas wurde 2016 so ein Gerät zur Explosion gebracht, um den Polizistenmörder Micah Johnson zu töten, der sich verschanzt hatte. Schon da befürchteten Kritiker einen Präzedenzfall, der für eine Normalisierung sorgen könnte. Auch in San Francisco war nicht geplant, Roboter im Falle eines Falles mit Schusswaffen auszustatten, sondern mit Sprengstoff.