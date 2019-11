In seiner jüngsten Kolumne "Der tägliche Meinungsfreiheitskampf" zeigt Sascha Lobo auf, warum die aktuelle Debatte über Meinungsfreiheit und deren Grenzen seiner Einschätzung nach in die falsche Richtung läuft. Denn die Meinungsfreiheit sei in Deutschland weder akut bedroht noch absolut sicher, sondern Gegenstand eines ständigen Aushandlungsprozesses, argumentiert Lobo.

Dabei würden jedoch immer wieder unterschiedliche Aspekte der Meinungsfreiheit, wie juristische Definition, Alltagspraxis und das Gefühl der Meinungsfreiheit, "munter vermischt, um die eigenen Thesen möglichst plausibel erscheinen zu lassen", kritisiert er. Zudem müsse Meinungsfreiheit oft als Deckmantel für Hass und Hetze herhalten.

Auch die Empfehlung, jeder, der eine Meinung äußere, müsse Konsequenzen, wie eben einen Shitstorm, aushalten, sei blind für unterschiedliche gesellschaftliche Realitäten. "Für Frauen, nicht weiße, jüdische oder muslimische Menschen, für geschlechtliche oder sexuelle Minderheiten, für Menschen mit Behinderungen, geringer Bildung und sozialem Status oder solche außerhalb einer visuellen Norm stellt ein Shitstorm eine andere Bedrohungslage dar als etwa für einen gutsituierten, mittelalten, weißen, konservativen Rechtsanwalt, dessen Leben weitgehend offline stattfindet", so Sascha Lobo. Im Podcast reagiert er auf Leserkommentare zu seiner Kolumne.

