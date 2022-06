Es gibt keine Kultur, in der Antisemitismus in Ordnung wäre. So, wie es auch keine Kultur gibt, in der Frauenhass, Rassismus, Homo- und Transphobie oder Behindertenfeindlichkeit akzeptabel wäre. Oder Diktatur, denn genau diese Rechtfertigungskomplexe verwendet auch die chinesische Regierung, um ihre Gewaltherrschaft zu rechtfertigen: Man verfolge eine »Chinese Style Democracy«, weil die Originaldemokratie ein koloniales Konzept sei, das man China aufzwängen wolle. Kritik an vorgeblich kulturellen Perspektiven, tatsächlich aber menschenfeindlichen Haltungen, wird instrumentell als kolonial oder rassistisch bezeichnet, damit das wohlmeinende Publikum zurückschreckt oder in die Akzeptanz gedrängt wird. Es ist in westlichen Debatten zu einem Einfallstor der Menschenfeindlichkeit geworden, das zu Recht vorhandene, schlechte Gewissen zu missbrauchen, um andere Vorurteile salonfähig zu machen. Nur so kann eine andere künstlerische Propaganda-Schleuder auf der gleichen Documenta ernsthaft in ihrer Kunst Israel mit Nazi-Deutschland gleichsetzen. Was eine Verharmlosung des Holocaust, Dämonisierung von Israel und also durch und durch antisemitisch ist.