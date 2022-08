Das Uno-Menschenrechtsbüro in Genf hat ein in Saudi-Arabien gefälltes Gerichtsurteil gegen die Studentin und Frauenrechtlerin Salma al-Shehab scharf kritisiert. »Wir sind entsetzt«, teilte Sprecherin Liz Throssell am Freitag in Genf mit. Das Büro rief die saudischen Behörden auf, die Frau umgehend bedingungslos freizulassen und das Urteil aufzuheben. Ein Berufungsgericht hatte al-Shehab wegen ihrer Aktivitäten auf Twitter zu 34 Jahren Haft verurteilt, Details zu ihrem Fall lesen Sie hier.