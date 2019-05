Die nächste Rezession werde "eine hausgemachte Digitalrezession", schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne "Hefte raus, Spardiktat!". Denn Deutschland zehre von seinen Reserven, weil die Wirtschaftspolitik von gestern ja immer noch funktioniere, "während der Rest der Welt sich auf die Digitalisierung vorbereitet".

Die Religion des Sparens sei hierzulande Staatsräson und habe zu katastrophal geringen Investitionen in die Zukunft von Schulen und Infrastruktur geführt, bemängelte Lobo. Das Ergebnis sei die "Digitalrückständigkeit" nicht zuletzt in Form einer "digitalen Bildungswüste".

In seinem Podcast reagiert Lobo nun auf die Zuschriften seiner Leser. Die hatte er am Schluss seiner Kolumne gefragt: "Was tun gegen die deutsche Selbstzufriedenheit?"

Wie und wo kann ich den Podcast abonnieren?

Sie finden "Sascha Lobo - Der Debatten-Podcast von SPIEGEL ONLINE" regelmäßig sonntags auf SPIEGEL ONLINE (einfach oben auf den roten Play-Button drücken) und auf Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify, Deezer oder Soundcloud. Sie können den Podcast aber auch auf Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer herunterladen. So können Sie ihn jederzeit abspielen - auch wenn Sie offline sind.

Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, sollten Sie den Podcast von Sascha Lobo abonnieren, es kostet nichts.

Falls Sie diesen Text auf einem iPhone oder iPad lesen, klicken Sie hier, um direkt in Apples Podcast-App zu gelangen. Klicken Sie auf den Abonnieren-Button, um gratis jede Woche eine neue Folge direkt auf Ihr Gerät zu bekommen.

Falls Sie ein Android-Gerät nutzen, können Sie sich eine Podcast-App wie Podcast Addict, Pocket Casts oder andere herunterladen und dort "Sascha Lobo - Der Debatten-Podcast von SPIEGEL ONLINE" zu Ihren Abos hinzufügen.