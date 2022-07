Die Folgen hat man schon während der Pandemie erkennen können, wo insbesondere Soloselbständige in so vielen Bereichen geradezu lächerlich behandelt wurden, während viele Großunternehmen per Kurzarbeit solide durch die Pandemie getragen wurden. Aber auch die Gesetzeslage ist in so vielen Facetten schlicht selbständigenfeindlich.

Es ist zum Beispiel im Jahr 2022 noch immer eine wirtschaftliche Katastrophe, wenn man als selbstständige Person schwanger wird. Die Tischlermeisterin Johanna Röh stand im Herbst 2021 vor genau dieser Situation und wäre ohne familiäre Hilfe wohl in die Insolvenz gerutscht. Deshalb hat sie eine E-Petition auf den Weg gebracht , in der gefordert wird, Selbstständigkeit und Schwangerschaft endlich menschenwürdig zu gestalten. Der Gesetzgeber hat sich zum Beispiel zum Schutz von Gebärenden und deren Kindern den Mutterschutz samt Mutterschaftsurlaub ausgedacht – samt hundertprozentiger Nettolohnfortzahlung sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt zumindest für gesetzlich versicherte Arbeitnehmerinnen. Außer für Selbstständige, für die gibt es keinen Mutterschutz oder »Urlaub« und natürlich auch keine Fortzahlungen. Privat versicherte Selbstständige bekommen in der Regel nicht einmal Mutterschaftsgeld. Aber auch gesetzlich versicherte Selbstständige bekommen es nur dann, wenn sie einen besonderen Tarif abgeschlossen haben. So geht es weiter und weiter, man darf sich gar nicht zu intensiv damit beschäftigen, sonst fragt man sich, wie Selbstständige überhaupt bisher Kinder bekommen und warum alleinstehende selbstständige Mütter nicht schon längst alles angezündet haben.