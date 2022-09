Ein Online-Stalker ist in Spanien zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt worden, weil sein 17 Jahre altes Opfer Suizid beging. Das Strafmaß wurde am Dienstagabend vom zuständigen Landgericht in Castellón de la Plana im Osten des Landes bekanntgegeben . Demnach muss der Mann den Eltern und dem Bruder des Jugendlichen finanzielle Entschädigungen in Höhe von insgesamt 173.000 Euro zahlen.