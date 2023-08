Tesla braucht Chinas Wohlwollen

Ein Grund für Musks Besorgnis liegt dem Artikel zufolge in dessen geschäftlichen Interessen: In Shanghai wird die Hälfte aller Teslas produziert. Dementsprechend sei Tesla-CEO Musk abhängig von China, das wiederum auf Russlands Seite steht. China, sagte Musk kürzlich selbst, sei nicht glücklich über seine Entscheidung, Starlink in der Ukraine bereitzustellen, und habe eine Zusicherung verlangt, dass er derartige Technik nicht in China verbreiten würde.

Schon im vergangenen Herbst gab es Berichte über eine Unterhaltung zwischen Musk und Putin. Musk hatte dies damals öffentlich zurückgewiesen. »Ich habe mit Putin nur einmal gesprochen und das war vor 18 Monaten«, schrieb er im Oktober in einem Tweet . Dabei sei es um Raumfahrt gegangen.