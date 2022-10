Seit April 2021 hatte das Bundesamt für Justiz mehrfach erfolglos versucht, Telegram per Post Anhörungsschreiben am Firmensitz in Dubai zuzustellen. »Trotz Unterstützung durch die zuständigen Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Wege der internationalen Rechtshilfe ist das nicht gelungen«, heißt es von der Behörde.

Auch bei Recherchen des SPIEGEL im Jahr 2021 war am Firmensitz in Dubai niemand anzutreffen. Fast ein Jahr später ging das Bundesamt deshalb einen ungewöhnlichen Weg und veröffentlichte eine Kurzversion der Anhörungsschreiben im Bundesanzeiger, woraufhin sich eine deutsche Anwaltskanzlei in Vertretung von Telegram bei der Behörde meldete und die Schreiben in Bonn vollständig einsah. Die Kanzlei habe die Vorwürfe jedoch nicht innerhalb einer einmonatigen Frist entkräften können, so das Bundesamt für Justiz. Am 10. Oktober 2022 erhielt die Kanzlei daher die Bußgeldbescheide für Telegram per Fax. Allerdings wollte die Anwaltskanzlei NetzDG-Beschwerden über Telegram bis heute nicht per Fax entgegennehmen. Die Bußgeldbescheide sind noch nicht rechtskräftig, da Telegram dagegen Einspruch einlegen kann.