Der Verband kommunaler Unternehmen veröffentlichte nun eine Umfrage, wonach 41 von 66 lokalen Versorgern ein sogenannter Überbau droht. Insbesondere die Deutsche Telekom treibe die Doppel-Infrastrukturen strategisch voran. Der Konzern weist den Vorwurf immer wieder zurück. So sei nur ein geringer Teil der eigenen Ausbaupläne betroffen. Zudem beklagt der Konzern, dass ein Konkurrent selbst am Konzernsitz in Bonn eine Konkurrenz-Infrastruktur aufbaue. »So ist es nun mal mit dem Wettbewerb«, sagte Konzern-Chef Tim Höttges bei der Vorstellung der Quartalszahlen. »Wir lassen uns davon nicht beirren und wir werden deswegen nicht aufhören, unsere Infrastruktur hier in Bonn auszubauen.«