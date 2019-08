Die Telekom hat zwei grundsätzliche Änderungen an der umstrittenen Tarifoption StreamOn angekündigt. In einer Pressemitteilung heißt es, man werde das Angebot den Vorgaben der Bundesnetzagentur anpassen.

Dadurch sollen sich zwei Dinge ändern:

Die sogenannte Breitband-Optimierung soll kommende Woche aufgehoben worden. Für Kunden bedeutet das nichts Negatives, im Gegenteil: In bestimmten Tarifen sah die Telekom bislang eine Begrenzung der Datenübertragungsrate für Videostreaming auf maximal 1,7 Megabit pro Sekunde vor, was für eine Auflösung in HD-Qualität nicht ausreicht. Diese künstliche Einschränkung wird nun abgeschafft.





Zweitens soll sich StreamOn ab Anfang September - etwas zu spät für manchen Sommerurlauber - auch im EU-Ausland nutzen lassen. Dies ist bislang nicht möglich. Nutzen sie im Ausland Streamingdienste, wird das dabei verbrauchte Datenvolumen bislang also auch StreamOn-Kunden von ihrem gebuchten Inklusivvolumen abzogen.

Preiserhöhungen sollen die Anpassungen, mit denen der Mobilfunkkonzern auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen reagiert, nicht zur Folge haben. Das Münsteraner Gericht hatte Mitte Juli Teile des Telekom-Angebots als rechtswidrig eingestuft und damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln bestätigt.

Videos schauen ohne Rücksicht aufs Datenvolumen

Bei StreamOn handelt es sich um ein Zusatzangebot für Telekom-Mobilfunkkunden, mit denen diese, je nach gebuchter Option, Musik und Videos ausgewählter Partnerangebote streamen und Spiele spielen können, ohne dass dies auf das vertraglich vereinbarte Inklusiv-Datenvolumen angerechnet wird. Voraussetzung ist jedoch, dass das Datenvolumen noch nicht vollständig aufgebraucht wurde.

Zu den Partnern gehören unter anderem Netflix, YouTube und Spotify, aber auch die Mediatheken einiger TV-Sender sowie die Videoangebote von SPIEGEL ONLINE und SPIEGEL.TV.

In einem sogenannten Eilverfahren hatte das Münsteraner Gericht der Bundesnetzagentur recht gegeben, die zuvor eine Änderung des StreamOn-Angebots verfügt hatte. Das Thema StreamOn wird die Justiz allerdings noch länger beschäftigen, da ein separates Hauptsacheverfahren am Kölner Verwaltungsgericht noch läuft. "Das Hauptsacheverfahren in Köln ist weiter anhängig", schreibt auch der Telekom-Sprecher. "Wann die Entscheidung fällt, ist offen."