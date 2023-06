Schon wieder hat ein – bitte um Verzeihung für das Schimpfwort – Boomer gegen die Generation Z gestänkert. Diesmal war es Thomas de Maizière, ehemaliger Innenminister und amtierender Präsident des Evangelischen Kirchentags. Im Interview mit der »Zeit« sagt er: »Work-Life-Balance – schon der Begriff ist abstrus. Die Anspruchshaltung vieler in dieser Generation Z geht mir gegen den Strich. Mich ärgert, dass sie zu viel an sich denken und zu wenig an die Gesellschaft. Am siebten Tage sollst du ruhen, heißt es in der Bibel. Das bedeutet ein Verhältnis von sechs zu eins. Und nicht, dass die Freizeit überwiegt.«