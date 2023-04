Kinder-Accounts in Großbritannien TikTok muss 14,5 Millionen Euro Strafe zahlen

Ursprünglich hatte die Behörde sogar eine Strafe in Höhe von 27 Millionen Pfund verhängt. Nach Einwänden von TikTok sei aber entschieden worden, »die vorläufigen Erkenntnisse in Bezug auf die rechtswidrige Verwendung« einiger Datenkategorien nicht weiterzuverfolgen, so das ICO. Die Datenschutzvorwürfe der Behörde beziehen sich auf den Zeitraum von Mai 2018 bis Juli 2020.