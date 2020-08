Chinesische Videoplattform Trump unterzeichnet Dekret zu Verbot von Geschäften mit TikTok-Inhaber

TikTok soll an eine US-Firma verkauft werden oder verschwinden – so will es Donald Trump. Er wirft der Videoplattform Spionage für Chinas Regierung vor. Nun hat er alle Geschäfte mit dem Inhaberkonzern verboten.