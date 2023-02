Sicherheitsbedenken EU-Kommission verbannt TikTok von Diensthandys

TikTok versucht unterdessen, die eigene Bedeutung zu betonen. Laut einem aktuellen Statement nutzen derzeit 150 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in europäischen Staaten die App, die insbesondere bei Teenagern beliebt ist. Das Unternehmen will mehrere Rechenzentren in Europa eröffnen, auf denen ihre Daten verarbeitet werden sollen. Zudem habe man neue Anstrengungen gegen die Verbreitung von Desinformation unternommen, erklärte TikTok.