Die Liste enthält auch einige weniger bekannte Namen, darunter die 18-jährige Sneha Revanur. Sie hat Encode Justice gegründet, eine Organisation, die sich dafür einsetzt, junge Menschen an der politischen KI-Regulierung zu beteiligen. Bisher habe sie 800 Mitglieder in 30 Ländern, schreibt »Time«. Das klingt nach wenig, war aber genug für eine Einladung von US-Vizepräsidentin Kamala Harris.

Immerhin zwei Deutsche haben es auf die Liste geschafft: Der eine ist Jan Leike, der bei OpenAI mitverantwortlich dafür ist, dass die KI-Modelle des Unternehmens nicht außer Kontrolle geraten. Der andere ist Richard Socher, Gründer von you.com, einem KI-getriebenen Chatbot, ähnlich wie ChatGPT. Entwickelt wurde dieser allerdings in den USA, wo Socher seit vielen Jahren lebt und ein reicher Mann geworden ist. »Nie im Leben wäre so ein Weg in Deutschland möglich gewesen«, sagte er erst kürzlich dem SPIEGEL .