Eine solche aktivere Löschpraxis konnte die Grünenpolitikerin Renate Künast zuletzt von Facebook vor dem Landgericht Frankfurt in Bezug auf bestimmte Falschmeldungen über sie erzwingen.

Ein Deal zwischen Bundesjustizministerium und Twitter?

Der Prozess in Frankfurt am Main könnte auch erste Hinweise darauf liefern, wie strikt Deutschland in Zukunft gegen Twitter vorgehen wird, wenn es um den Kampf gegen strafbare Inhalte geht. Elon Musk hatte nach der Übernahme von Twitter geschrieben, dass er das Unternehmen zu einer »Free-Speech-Plattform«, also einer Plattform für Redefreiheit machen wolle. Aktuell lässt er über eine Generalamnestie für gesperrte Konten abstimmen, damit könnten auch viele Kanäle wieder freigeschaltet werden, die zuvor wegen hetzerischer Inhalte gesperrt worden waren.