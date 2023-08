In der Sache ging es um einen Durchsuchungsbefehl für US-Sonderermittler Jack Smith, der Trumps Nutzerkonto durchleuchten will. Der Bundesrichter hatte die Strafe damit begründet, dass der damals noch Twitter genannte Konzern sich nicht an die Auflage halten wollte, die Durchsuchung von Trumps Account geheim halten und den Ex-Präsidenten informieren wollte. Twitter berief sich damals auf den ersten Verfassungszusatz, in dem unter anderem die Redefreiheit garantiert wird.