Dem Bericht zufolge verbreiteten Profile Falschinformationen auf Kreml-Linie über den Angriffskrieg in der Ukraine und machten Stimmung gegen westliche Unterstützung für das Land. Die Konten geben offiziell an, dass sie nicht aus Russland agieren. So würden sie das Verifikations-Abo wahrnehmen können, ohne gegen US-Sanktionen zu verstoßen, schreibt die »Washington Post«.

Eines der Konten bezeichnet sich demnach als »nicht woke, gegen Black Lives Matter, gegen Gender-Pronomen, einfach nur Anti-Imperialismus.« Ein anderer Account beschreibe sich als: »Ich trage meinen Teil dazu bei, die westliche Unterstützung für die ukrainische Kriegsmaschine zu stoppen«, heißt es weiter.