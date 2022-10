Übernahme durch Elon Musk Bundesregierung will Twitter »sehr genau« beobachten

Das Gesetz über digitale Dienste soll unter anderem sicherstellen, dass Plattformen illegale Inhalte auf ihren Seiten schneller entfernen. Aus EU-Kreisen hieß es am Freitag: »Jeder, der vom europäischen Markt profitieren will, muss unsere Regeln erfüllen, unter anderem in Bezug auf Moderation, offene Algorithmen, Meinungsfreiheit, Transparenz, Hassreden, Rachepornos und Belästigung.« Die Vorgaben des Digital Services Act gelten ab Mitte Februar 2024 in der gesamten EU. Für besonders große Plattformen sollen sie schon früher gelten.

Der Digital-Experte Markus Beckedahl hatte am Freitag kritisch hinterfragt, ob die »Plattformregulierung der EU« auf einen Fall wie die Twitter-Übernahme ausreichend vorbereitet sei. In einem Beitrag bei »Netzpolitik.org« kritisierte er , dass noch immer unklar sei, ob für Twitter die besonders strengen Regeln für große Plattformen oder laxerer Regeln gelten werden.