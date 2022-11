Die Idee, Accounts mit den Namen bekannter Marken per Blue-Abo mit einem blauen Häkchen zu versehen, machten sich viele Trolle und Satiriker zunutze. So twitterte etwa ein mittlerweile gesperrter Account , der sich im Stil eines Kontos von BP inszenierte: »Nur weil wir den Planeten zerstört haben, heißt das nicht, dass wir ihn nicht vermissen können.« Und ein Account, der ein Angebot des US-Flugzeugherstellers Lockheed Martin imitierte, schrieb, man habe alle Waffenverkäufe nach Saudi-Arabien gestoppt, genau wie nach Israel und in die USA.